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Задержанные под Минском россияне вернулись в РФ
14.8.2020 20:19
Фото: irk.today
Тридцать два гражданина РФ, которые ранее были задержаны белорусскими властями, возвратились в Россию, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на информированный источник уточняется, что "уголовное или иное процессуальное преследование им не грозит".
Возвратившиеся в Россию граждане РФ сейчас "разъезжаются по домам", пояснил источник агентства. Ближайшие две недели им предстоит провести в условиях самоизоляции, чтобы не допустить потенциального завоза коронавирусной инфекции.
Власти Белоруссии не выдвигали каких-либо условий передачи задержанных россиян, которых в Минске сочли "вагнеровцами". Отмечается, что передача граждан РФ Москве была осуществлена как жест доброй воли, согласно ранее достигнутым договоренностям о дружбе и добрососедстве между двумя странами.
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