Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В суде зачитали протокол обыска квартиры историка-расчленителя Соколова

12.8.2020 23:03

Фото: topnews.ru

Олег Соколов в суде



В Петербурге продолжаются судебные слушания по делу о гибели аспирантки Анастасии Ещенко.



В убийстве девушки подозревается ее коллега и сожитель, известный российский ученый-историк, бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов.



12 августа в рамках очередного заседания суда зачитывался протокол, составленный по результатам обыска в трехкомнатной квартире на набережной Мойки. Историк жил там с Анастасией Ещенко. Как стало известно, правоохранители обнаружили там пакет с головой человека, обрез ТОЗ-17-01 с гильзой 5,6 миллиметра, а также десять коробок с патронами. Кроме того, оперативными сотрудниками в квартире ученого были найдены пила и топор.



В протоколе указано, что в квартире находились многочисленные личные вещи убитой девушки, в том числе, документы. При этом украшения аспирантки со следами крови полицейские отыскали в мусорном ведре на кухне.



На заседании также зачитывали различные характеристики на Соколова и Ещенко, отзывы на книгу научного оппонента историка Евгения Понасенкова от ученых. Среди материалов дела было и обращение аспирантки к руководству вуза. Ещенко, судя по тексту, встала на сторону доцента после публичного скандала на его лекции. Присутствовавшие в аудитории посторонние молодые люди после выступления историка обвинили его в плагиате. Инцидент, запись которого позднее появилась в Сети, стал поводом для разбора на комиссии по этике СПбГУ. Соколову тогда выписали дисциплинарное взыскание.



По версии следствия, Олег Соколов сначала выстрелил Анастасии Ещенко из обреза в голову, а потом начал душить. Спустя некоторое время, когда девушка продолжала подавать признаки жизни, он произвел еще три выстрела. Ученый был задержан во время очередной попытки избавиться от останков аспирантки, которые он перед этим расчленил с помощью пилы-ножовки по дереву, кухонных ножей и топора. Соколова выловили из Мойки, в его рюкзаке нашли кисти рук.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 107

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