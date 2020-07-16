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Соколов заявил, что научный оппонент довел его до убийства аспирантки


16.7.2020 10:13
Соколов заявил, что научный оппонент довел его до убийства аспиранткиФото: kompromat.wiki

Бывший доцент Петербургского госуниверситета Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки, во время судебного слушания рассказал о том, что подвергался "психотравмирующему воздействию" со стороны научного оппонента Евгения Понасенкова.

По словам ученого, психотравмирующее воздействие началось еще в 2018 году, спровоцировав все эти страшные события. От последствий травли, якобы организованной Евгением Понасенковым, страдала и Анастасия Ещенко, подчеркивал Олег Соколов.

Как утверждает Соколов, Понасенков с единомышленниками подвергали его настоящей травле. Они организовали провокации на лекциях доцента СПбГУ, оставляли оскорбительные надписи у его квартиры, а также взламывали электронную почту Ещенко.

Ученый, дело которого продолжает рассматривать Октябрьский районный суд на выездном заседании в Петербургском горсуде, заявил, что ему и Анастасии угрожали. Злоумышленники запугивали Соколова, говоря о том, что его тело "будет лежать в Неве".

Кроме того, Соколов прокомментировал сведения о жестоком избиении им другой молодой сожительницы. Информация о событиях, происходивших в 2008 году, ранее широко распространилась в СМИ. Историк все эти публикации назвал клеветой. Он заявил, что " женщина за деньги отрабатывала безобразные выходки" его недоброжелателей.

По данным агентства "Интерфакс", ранее между петербургским специалистом по истории наполеоновской Франции Соколовым и московским историком Понасенковым действительно произошел конфликт. Понасенков обвинил коллегу в плагиате, указав на заимствования концепции из монографии "Первая научная история войны 1812 года". Однако конкретных ссылок ученый тогда не дал.

Ранее суд обнародовал переписку экс-доцента Соколова с убитой аспиранткой.

Автор: Злата Богатова

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