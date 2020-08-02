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В Минске заработал мобильный интернет


11:37
В Минске заработал мобильный интернетФото: vk.com

В столице Белоруссии и других городах страны после почти трехдневного перерыва вновь начал работать мобильный интернет.

По официальным данным, причиной масштабного сбоя стали атаки, осуществляемые из-за рубежа.

Представители местных властей ранее выступили с заявлением о том, что белорусские порталы, включая сайты госструктур, ранее подверглись массированной кибератаке. В результате действий злоумышленников по всей стране возникли перебои с интернетом. Вместе с тем, по мнению некоторых экспертов, не исключено, что мобильный интернет отключался после соответствующего распоряжения руководства страны.

Сегодня утром в Минске вновь начал работать мобильный интернет, передает белорусский информационный портал Tut.by. Сведения об этом подтверждает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Как сообщают белорусские СМИ, примерно в 6:50 по местному времени (совпадает с Москвой) у большинства пользователей страны практически одновременно возобновился доступ к Twitter, Instagram, Telegram, Viber, WhatsApp, а также другим мессенджерам и соцсетям. Кроме того, заработали поисковики "Яндекс" и Google, восстановилась возможность онлайн-вызова такси.

Ранее соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Вероника Цепкало, входившая в ее избирательный штаб, обратилась к мировой общественности с призывом признать ее избранным главой государства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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