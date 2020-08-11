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В Мексике 10 человек погибли в ДТП
11.8.2020 23:25
Фото: persgroep.net
Жертвами дорожно-транспортного происшествия, случившегося между Мехико и Толукой, стали десять человек, еще более двадцати пяти пострадали.
Об аварии сообщает издание El Heraldo de Mexico.
Со ссылкой на экстренные службы региона сообщается, что в ДТП получили ранения не менее двадцати пяти человек. ЧП случилось сегодня утром, 11 августа. По предварительным данным, после столкновения с другим транспортным средством опрокинулся пассажирский автобус, который из столицы Мексики направлялся в город Толуку.
Сведений о том, что могло стать причиной смертельной аварии, из официальных источников пока не поступало. Проводится расследование.
Ранее до четырех человек возросло число погибших в крупной дорожной аварии под Воронежем. Как сообщал региональный полицейский главк, на трассе Рамонь - Сенное произошло столкновение четырех автомобилей.
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