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В ДТП под Воронежем погибли 4 человека
8.8.2020 00:29
Фото: vk.com
До четырех человек возросло число погибших в крупной дорожной аварии под Воронежем, передает ТАСС.
Ранения разной степени тяжести в ДТП получили шесть человек, сообщается со ссылкой на региональный полицейский главк.
По данным пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, на трассе Рамонь - Сенное произошло столкновение четырех автомобилей. Первоначально сообщалось о трех погибших и четырех пострадавших.
В ходе начатого разбирательства установлено, что правила расположения транспортного средства на проезжей части нарушил 38-летний житель Рамонского района, который на машине Lada Granta следовал от населенного пункта Березово в сторону поселка ВНИИС .
В результате произошло столкновение с Lada Kalina, которой управляла 38-летняя жительница Липецкой области. Затем в машины врезались автомобили Lada Granta, за рулем которой находился 50-летний воронежец, и Mitsubishi ASX под управлением 37-летнего местного жителя.
Полиция продолжает работу по выяснению всех обстоятельств трагического происшествия.
Ранее сообщалось о ДТП на территории Безенчукского района Самарской области, унесшего жизни пяти человек. В числе жертв - все, кто находился в автомобиле Lada Vesta: кроме водителя и еще одного взрослого там ехали двое детей, десяти и пяти лет. Смертельные ранения также получил пассажир из BMW.
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