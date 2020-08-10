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Билл Гейтс рассказал, когда закончится пандемия COVID-19


10.8.2020 18:31
Билл Гейтс рассказал, когда закончится пандемия COVID-19Фото: smi2.net

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс сделал прогноз о том, когда мир сможет полностью побороть коронавирус.

Мнением о сроках окончания пандемии он поделился в интервью порталу Wired.

По словам Билла Гейтса, он сохраняет оптимизм в отношении пандемии нового коронавируса. Миллиардер полагает, что ученые уже смогли достичь значительных результатов в создании эффективных вакцин и лекарств от COVID-19. Учитывая это, о вирусе можно будет забыть довольно скоро.

Вместе с тем, согласно прогнозам Гейтса, о конце пандемии коронавируса можно будет с уверенностью говорить лишь зимой следующего года. Несмотря на впечатляющий "поток инноваций по расширению масштабов диагностики", а также фармакологический прогресс, заболевание отступит лишь к концу следующего года.

В наиболее развитых странах коронавирус удастся взять под контроль быстрее, пояснил миллиардер. Но в целом пандемия закончится только к концу 2022 года, констатировал Гейтс.

Ранее Билл Гейтс уже предсказал глобальную катастрофу после пандемии коронавируса. Как заявил сооснователь Microsoft, если не заняться решением проблем, которые провоцируют изменения климата, количество жертв природных катаклизмов значительно превысит число погибших из-за COVID-19.

Автор: Злата Богатова

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