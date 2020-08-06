Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Билл Гейтс предсказывает глобальную катастрофу после пандемии коронавируса

6.8.2020 20:35

Фото: vk.com



По мнению основателя Microsoft Билла Гейтса, победив новый коронавирус, мир может оказаться перед лицом новой угрозы.



Вполне вероятно, что после пандемии могут произойти масштабные природные катастрофы.



Как заявил Билл Гейтс, опасности, связанные с различными вирусами, будут возникать регулярно, если не заняться решением проблем, которые провоцируют изменения климата. Миллиардер убежден, что количество жертв природных катаклизмов превысит число погибших из-за COVID-19.



По словам бизнесмена, ситуация с распространением COVID-19 может дать представление о надвигающейся опасности, если увеличить ее последствия в 10 раз. Тогда можно сделать примерный вывод о том, чем чревато для человека дальнейшее изменение климата.



Властям и ученым пора сосредоточиться на борьбе с выбросами углекислого газа в атмосферу, заявил Гейтс. По его словам, Китай и Соединенные Штаты сейчас лидируют по объему выбросов, и крайне важно заняться решением этой проблемы.



Бизнесмен отметил, что необходимо также пересмотреть способы производства вещей и продуктов питания. Кроме того, следует помогать фермерам подстраиваться к климатическим изменениям.



Автор: Злата Богатова

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