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В мире COVID-19 заразились более 20 млн человек
10:59
Фото: kapital.kz
По состоянию на утро понедельника количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире за период с начала пандемии превысило двадцать миллионов человек.
Лидерами остаются США, Бразилия и Индия.
Как информирует портал Worldometer, на текущий момент число инфицированных составляет 20 007 712 человек. Сведения приводятся на 3:00 по московскому времени. Согласно данным портала, который собирает статистику по наиболее важным мировым событиям, скончались уже 733 329 человека с подтвержденным COVID-19.
Ранее газета The New York Times сообщила о том, что в Соединенных Штатах количество заразившихся новым коронавирусом превысило пять миллионов человек. После США, которые сохраняют лидерство по числу выявленных случаев инфицирования, идут Бразилия и Индия.
В России, согласно последним официальным данным, за последние сутки было выявлено еще 5 118 заболевших. Всего же в нашей стране коронавирусом заразились 892 654 человека. Жертвами заболевания стали 15 тыс. пациентов, в том числе, семьдесят - за истекший день.
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