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СМИ: число заразившихся коронавирусом в США превысило 5 млн
9.8.2020 19:12
Фото: smi2.net
В Соединенных Штатах количество заразившихся новым коронавирусом превысило пять миллионов человек, сообщает The New York Times.
Газета ссылается на собственные подсчеты, передает ТАСС.
В публикации утверждается, что пятимиллионный рубеж был преодолен еще накануне вечером. По данным газеты, по состоянию на вечер 8 августа в США число лабораторно подтвержденных случаев заражения превысило отметку в 5 003 600. Как отмечает газета, пока эпидемиологическая обстановка несколько стабилизировалась только в 17 штатах. В остальных регионах ситуация продолжает оставаться напряженной - число инфицированных не уменьшается.
Вместе с тем, по информации американского Университета Джонса Хопкинса, который продолжает собирать статистические данные о числе заражений по всему миру, на территории США было зафиксировано 4 997 751 инфицированных коронавирусом. При этом за период с начала пандемии в Соединенных Штатах среди пациентов с коронавирусной инфекцией в общей сложности было зарегистрировано около 162,4 тыс. смертей.
США на текущий момент сохраняют лидерство по количеству зараженных и числу летальных исходов, связанных с коронавирусом. Следом идут Бразилия и Индия.
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