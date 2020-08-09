Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: число заразившихся коронавирусом в США превысило 5 млн

9.8.2020 19:12

Фото: smi2.net



В Соединенных Штатах количество заразившихся новым коронавирусом превысило пять миллионов человек, сообщает The New York Times.



Газета ссылается на собственные подсчеты, передает ТАСС.



В публикации утверждается, что пятимиллионный рубеж был преодолен еще накануне вечером. По данным газеты, по состоянию на вечер 8 августа в США число лабораторно подтвержденных случаев заражения превысило отметку в 5 003 600. Как отмечает газета, пока эпидемиологическая обстановка несколько стабилизировалась только в 17 штатах. В остальных регионах ситуация продолжает оставаться напряженной - число инфицированных не уменьшается.



Вместе с тем, по информации американского Университета Джонса Хопкинса, который продолжает собирать статистические данные о числе заражений по всему миру, на территории США было зафиксировано 4 997 751 инфицированных коронавирусом. При этом за период с начала пандемии в Соединенных Штатах среди пациентов с коронавирусной инфекцией в общей сложности было зарегистрировано около 162,4 тыс. смертей.



США на текущий момент сохраняют лидерство по количеству зараженных и числу летальных исходов, связанных с коронавирусом. Следом идут Бразилия и Индия.



Автор: Злата Богатова

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