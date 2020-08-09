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Большинство испанцев осудило отъезд бывшего короля из страны


00:54
Большинство испанцев осудило отъезд бывшего короля из страныФото: standaard.be

Как показали результаты социологического исследования, большинство испанцев негативно восприняли решение бывшего короля покинуть страну.

Опрос проводился по заказу издания El País.

Оказалось, что почти две трети опрошенных испанцев разделяют мнение о том, что бывшему королю не стоило уезжать из страны на фоне коррупционного скандала. Как показал опрос общественного мнения, более 63,3% респондентов назвали решение экс-монарха плохой идеей.

Выразили поддержку действиям Хуана Карлоса свыше 27% опрошенных.

Как отмечает издание El País, по заказу которого проводилось исследование, 80,3% испанцев считают, что бывший король должен участвовать в уголовном расследовании при условии, если оно будет открытым.

Верховный суд Испании начал расследование в связи с подозрением в том, что около двенадцати лет назад Хуан Карлом мог получить от 76 до 100 млн долларов от ныне покойного короля Саудовской Аравии Абдаллы. Прокуратура намерена выяснить, могли ли эти деньги быть связаны с заключением контракта на строительство скоростной железной дороги между Меккой и Мединой. В 2011 году его получили именно испанские компании.

Ранее канцелярия королевской семьи уже официально опровергла предположения о том, Фелипе VI мог быть в курсе каких-либо финансовых махинаций. Нынешний король, вступая на престол, отказался от отцовского наследства и отменил стипендию, которая полагалась бывшему монарху и составляла порядка 228 тыс. долларов в год.

Покинув страну на фоне разгорающегося коррупционного скандала, экс-король Испании поселился в одном из самых дорогих отелей мира в Абу-Даби, писали СМИ. До того монарх находился на территории Доминиканской республики.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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