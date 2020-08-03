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Экс-король Испании Хуан Карлос I покидает страну


3.8.2020 21:51
Экс-король Испании Хуан Карлос I покидает странуФото: standaard.be

Бывший испанский монарх Хуан Карлос I выразил намерение покинуть страну в связи с разгорающимся в королевстве финансовым скандалом.

О своем решении он уже объявил нынешнему королю Испании Фелипе VI, сообщает Associated Press, цитируя послание.

С текстом письма, в котором бывший испанский монарх Хуан Карлос I выразил намерение покинуть страну, можно ознакомиться на портале королевской семьи. Когда и куда именно он отправится, пока не уточнялось. Хуан Карлос в своем послании подчеркивает, что принял решение отправиться за рубеж добровольно. Филипе VI в связи с эти уже выразил отцу свои искреннее уважение и благодарность.

Отрекшийся в пользу сына от испанского престола в 2014 году, Хуан Карлос оказался в центре антикоррупционных расследований. Обвинения в его адрес высказывают как на родине, так и в Швейцарии.

Верховный суд Испании начал расследование в связи с подозрением в том, что около двенадцати лет назад Хуан Карлом мог получить от 76 до 100 млн долларов от ныне покойного короля Саудовской Аравии Абдаллы. Прокуратура намерена выяснить, могли ли эти деньги быть связаны с заключением контракта на строительство скоростной железной дороги между Меккой и Мединой. В 2011 году его получили именно испанские компании.

Ранее канцелярия королевской семьи уже официально опровергла предположения о том, Фелипе VI мог быть в курсе каких-либо финансовых махинаций. Нынешний король, вступая на престол, отказался от отцовского наследства и отменил стипендию, которая полагалась бывшему монарху и составляла порядка 228 тыс. долларов в год.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

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