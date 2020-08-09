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Эксперт сравнил опасность COVID-19 и нового вируса SFTS, от которого в Китае погибли 7 человек
9.8.2020 20:21
Фото: prozhelezu.ru
Вряд ли новый вирус SFTS, вспышка которого зафиксирована в двух провинциях Китая, станет столь же опасным, как коронавирус, считает доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медуниверситета Владислав Митрохин.
Мнение специалиста приводит Ura.ru.
По словам Владислава Митрохина, о новом возбудителе пока имеется не так много информации. Известно, в частности, что в отличие от новой коронавируснной инфекции, у заразившихся преобладают желудочно-кишечные проявления. Вместе с тем, можно предполагать, что коронавирус, особенно в сочетании с гриппом, гораздо опаснее SFTS.
Эксперт также пояснил, что территориально новое заболевание пока еще не было зафиксировано где-либо за пределами Китая, поэтому стоит надеяться, что оно не несет серьезной опасности для нашей страны. Скорее всего, речь идет о местной вспышке, которая может остаться в пределах КНР.
Ранее появились сведения о том, что от SFTS в Китае скончались уже семь пациентов. В общей сложности было выявлено уже свыше шестидесяти зараженных в провинциях Цзяньсу и Аньхой.
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