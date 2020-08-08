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В Китае семь человек умерли от вируса SFTS


8.8.2020 22:22
В Китае семь человек умерли от вируса SFTSФото: vk.com

На территории Китая зафиксирована вспышка нового вируса, который получил название SFTS.

Как передает издание Global Times, скончались уже семь пациентов с подтвержденным диагнозом.

Со ссылкой на представителей местных властей отмечается, что в общей сложности было выявлено уже свыше шестидесяти зараженных. Семь пациентов врачам спасти не удалось.

О новой инфекции известно, что она передается через клещей. Первые случаи заражения были зафиксированы на территории китайской провинции Цзяньсу. Затем вирус был выявлен у жителей соседней провинции Аньхой.

SFTS официально зарегистрировали в 2011 году. По данным медиков, после укуса клеща, являющегося переносчиком заболевания, пациенты жалуются на повышение температуры и кашель. При лабораторных исследованиях в крови у них наблюдаются пониженные лейкоциты и тромбоциты.

Автор: Злата Богатова

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