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В Индии при пожаре в центре для больных COVID-19 погибли семь человек


9.8.2020 13:39
В Индии при пожаре в центре для больных COVID-19 погибли семь человекФото: smi2.net

По меньшей мере семь человек стали жертвами пожара в медицинском центре, где оказывали помощь пациентам с коронавирусом.

Двадцать человек пострадали, передают индийские СМИ.

ЧП случилось на территории штата Ахра-Прадеш. В результате пожара, который произошел в центре для лечения больных COVID-19, погибли семь человек. Как сообщает телевизионный канал NDTV, стационар был оборудован в отеле.

Как заявил официальный представитель местных властей Мохаммад Имтиаз, сигнал о возгорании в медцентре поступил в экстренные службы ранним утром, около пяти часов. К моменту прибытия пожарных огнем уже были практически полностью уничтожены первый и второй этаж шестиэтажного здания.

В общей сложности в центре находилось порядка тридцати пациентов с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией. В ходе разбора завалов пожарные нашли тела семи погибших. В больницы после ЧП были доставлены около двадцати пострадавших, состояние некоторых врачи оценивают как критическое.

Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Ранее сообщалось о крушении самолета в Индии. Первоначально поступили сведения о 14 погибших, но позднее местные власти информировали о том, что жертвами катастрофы стали 20 человек, пострадали свыше ста пассажиров.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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