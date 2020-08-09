|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Индии при пожаре в центре для больных COVID-19 погибли семь человек
9.8.2020 13:39
Фото: smi2.net
По меньшей мере семь человек стали жертвами пожара в медицинском центре, где оказывали помощь пациентам с коронавирусом.
Двадцать человек пострадали, передают индийские СМИ.
ЧП случилось на территории штата Ахра-Прадеш. В результате пожара, который произошел в центре для лечения больных COVID-19, погибли семь человек. Как сообщает телевизионный канал NDTV, стационар был оборудован в отеле.
Как заявил официальный представитель местных властей Мохаммад Имтиаз, сигнал о возгорании в медцентре поступил в экстренные службы ранним утром, около пяти часов. К моменту прибытия пожарных огнем уже были практически полностью уничтожены первый и второй этаж шестиэтажного здания.
В общей сложности в центре находилось порядка тридцати пациентов с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией. В ходе разбора завалов пожарные нашли тела семи погибших. В больницы после ЧП были доставлены около двадцати пострадавших, состояние некоторых врачи оценивают как критическое.
Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание.
Ранее сообщалось о крушении самолета в Индии. Первоначально поступили сведения о 14 погибших, но позднее местные власти информировали о том, что жертвами катастрофы стали 20 человек, пострадали свыше ста пассажиров.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|