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В Индии при крушении самолета погибли 14 человек
20:34
Фото: livejournal.com
По уточненным данным, жертвами крушения пассажирского самолета в Индии стали четырнадцать человек, передает агентство ANI со ссылкой на полицию.
Первоначально сообщалось о двух погибших.
Как стало известно от представителей правоохранительных органов, информирует в своем Twitter агентство ANI, ранения в результате ЧП получили более ста человек.
Состояние пятнадцати пострадавших оценивается медиками как тяжелое, отмечается в сообщении.
Воздушное судно выполняло рейс из Дубая в город Кожикоде. На борту самолета, совершившего жесткую посадку, в общей сложности находится 191 человек, рассказали ранее индийские СМИ.
Сведений о причинах аварийного приземления пока не поступало. Экстренные службы сейчас продолжают работу на месте происшествия.
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