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В Бейруте по делу о взрыве начали задерживать сотрудников порта
01:24
Фото: censor.net
В рамках расследования, начатого в Бейруте после мощного взрыва, который произошел 4 августа, правоохранительные органы начали задерживать сотрудников порта.
Как передает Associated Press, фигурантами этого дела стали уже шестнадцать человек.
Правоохранительные органы ливанской столицы задержали шестнадцать человек по делу о взрыве в порту. Все фигуранты являются работниками гавани, сообщает агентство Associated Press.
Кроме того, следователи уже провели допрос представителей таможни и лиц, ответственных за техническое обслуживание инфраструктуры порта, включая склад, где началось возгорание, спровоцировавшее мощнейший взрыв.
Ранее стало известно о решении Банка Ливана заморозить счета директора порта Бейрута до окончания расследования. Аналогичные меры также были приняты в отношении руководителя таможни Бейрута и пяти высокопоставленных чиновников, сообщил Lebanon 24.
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