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Власти Турции опровергли сведения о вспышках коронавируса на курортах


6.8.2020 22:03
Власти Турции опровергли сведения о вспышках коронавируса на курортахФото: smi2.net

В Министерстве здравоохранения Турции опровергли информацию о росте числа новых случаев заражения на курортах страны.

Сведения об увеличении числа инфицированных ранее распространились в российских СМИ.

Как заявили в турецком Минздраве, речи о вспышке коронавирусной инфекции в курортных регионах Турции нет, передает ТАСС. Представители ведомства пояснили, что некоторое увеличение фиксировалось только в Анкаре, Диярбакыре, Стамбуле и некоторых других городах.

Ранее в российской прессе начали цитировать заявление главы турецкого Минздрава Фахреттина Коджи. Руководитель ведомства, выяснилось позже, отмечал рост заболеваемости в целом по стране. Коджа при этом выражаил надежду на то, что празднование Курбан-байрама, отмечавшегося на прошлой неделе, не спровоцирует резкого увеличения числа зараженных коронавирусом.

Первый пациент с коронавирусом был выявлен на территории Турции в начале минушего марта. С того времени в стране зафиксировано более 236 тыс. случаев заражения. Скончались около 5,8 тыс. человек, порядка 219,5 тыс. уже признаны излечившимися.

Напомним, не так давно первый замглавы комитета Госдумы по науке и образованию, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко посоветовал россиянам пока не ездить на отдых в Турцию.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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