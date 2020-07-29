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Онищенко не советует ехать на отдых в Турцию
07:57
Фото: villarenters.ru
Во избежание стресса пока не стоит отправляться на отдых в Турцию, советует первый замглавы комитета Госдумы по науке и образованию, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
По его словам, этот вопрос сейчас волнует многих россиян.
Как пояснил Геннадий Онищенко, хотя официально и разрешили ехать отдыхать в Турцию, он бы советовал пока воздержаться от таких планов. На эту тему экс-глава Роспотребнадзора высказался в ходе пресс-конференции в Москве.
В этом году было достаточно поводов для стресса, включая "тотальную атаку СМИ". Онищенко с возмущением отозвался о прессе, которая нередко цитирует мнения неких экспертов, совершенно неизвестных в ученых кругах. Специалисты делают заявления, которые вновь и вновь заставляют нервничать людей.
Кроме того, оказала влияние и изоляция. Теперь же, если люди воспользуются возможностью поплескаться в теплой воде, а потом возвратятся в Россию, где в конце августа или начале сентября будет уже не такая благоприятная погода, появится дополнительный стресс, констатировал депутат.
Бывший главный санитарный врач России добавил, что лучше всего сейчас отдыхать в привычных климатических условиях, и "пусть турки кусают локти". Оптимальным является вариант, при котором организм сможет "прийти в себя", — посоветовал россиянам Онищенко.
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