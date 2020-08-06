ИнтерНовости - новости в стране и мире
Россияне назвали основные причины увольнения с работы
Россияне назвали основные причины увольнения с работы
В Бейруте совершил посадку третий самолет МЧС России
В Бейруте совершил посадку третий самолет МЧС России
Билл Гейтс предсказывает глобальную катастрофу после пандемии коронавируса
Билл Гейтс предсказывает глобальную катастрофу после пандемии коронавируса
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Лукашенко: россиян выдадут Киеву лишь после того, как будет доказана их винаЛукашенко: россиян выдадут Киеву лишь после того, как будет доказана их вина
Билл Гейтс предсказывает глобальную катастрофу после пандемии коронавирусаБилл Гейтс предсказывает глобальную катастрофу после пандемии коронавируса
Фигурантов дела «Нового величия» признали виновнымиФигурантов дела «Нового величия» признали виновными
В Эрмитаже 9 сентября откроется выставка китайского художника Чжана ХуаняВ Эрмитаже 9 сентября откроется выставка китайского художника Чжана Хуаня
Родственники курьера, погибшего в ДТП с Ефремовым, согласовали размер исковРодственники курьера, погибшего в ДТП с Ефремовым, согласовали размер исков

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

ХомячокХомячок
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Родственники курьера, погибшего в ДТП с Ефремовым, согласовали размер исков


6.8.2020 10:38
Родственники курьера, погибшего в ДТП с Ефремовым, согласовали размер исковФото: wikimedia.org

Близкие Сергея Захарова, погибшего после дорожной аварии с участием известного российского актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Александра Добровинского.

Как рассказал юрист, представляющий интересы потерпевших, накануне состоялась встреча с доверителями, в ходе которой удалось согласовать сумму. Именно она и будет в дальнейшем фигурировать в гражданских исках, которые предстоит рассматривать суду, пояснил Александр Добровинский.

О какой сумме идет речь, пока не уточняется. Статус потерпевших по этому делу имеют четыре человека - вдова Сергея Захарова и двое сыновей, а также его брат.

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев заявил о том, что представители потерпевших собираются пригласить на заседание свидетеля, который не был не допрошен во время следствия. Юрист расценил это как попытку фальсификации доказательств.

Напомним, примерно через две недели после ДТП Пашаев пояснил, что защита Ефремова не намерена больше предлагать денежную компенсацию родственникам погибшего. По словам юриста, размер выплаты будет устанавливать суд, и компенсация якобы может оказаться значительно меньше суммы, которую могли получить потерпевшие.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Глава МВД Индии заразился коронавирусомГлава МВД Индии заразился коронавирусом
ВОЗ: последствия пандемии будут ощущаться на протяжении десятилетийВОЗ: последствия пандемии будут ощущаться на протяжении десятилетий
Crew Dragon успешно вернулся на ЗемлюCrew Dragon успешно вернулся на Землю
Асмус прокомментировала предстоящую свадьбу ХарламоваАсмус прокомментировала предстоящую свадьбу Харламова
Фигурантов дела «Нового величия» признали виновнымиФигурантов дела «Нового величия» признали виновными

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru