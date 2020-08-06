|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Родственники курьера, погибшего в ДТП с Ефремовым, согласовали размер исков
6.8.2020 10:38
Фото: wikimedia.org
Близкие Сергея Захарова, погибшего после дорожной аварии с участием известного российского актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Александра Добровинского.
Как рассказал юрист, представляющий интересы потерпевших, накануне состоялась встреча с доверителями, в ходе которой удалось согласовать сумму. Именно она и будет в дальнейшем фигурировать в гражданских исках, которые предстоит рассматривать суду, пояснил Александр Добровинский.
О какой сумме идет речь, пока не уточняется. Статус потерпевших по этому делу имеют четыре человека - вдова Сергея Захарова и двое сыновей, а также его брат.
Ранее адвокат актера Эльман Пашаев заявил о том, что представители потерпевших собираются пригласить на заседание свидетеля, который не был не допрошен во время следствия. Юрист расценил это как попытку фальсификации доказательств.
Напомним, примерно через две недели после ДТП Пашаев пояснил, что защита Ефремова не намерена больше предлагать денежную компенсацию родственникам погибшего. По словам юриста, размер выплаты будет устанавливать суд, и компенсация якобы может оказаться значительно меньше суммы, которую могли получить потерпевшие.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|