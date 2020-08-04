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При взрыве в Бейруте погибли 10 человек


4.8.2020 20:31
При взрыве в Бейруте погибли 10 человекФото: censor.net

Агентство Reuters сообщает о десяти погибших при взрыве в Бейруте, тела которых доставили в госпитали города.

ЧП случилось в порту ливанской столицы, обстоятельства инцидента выясняются.

Точных сведений о числе пострадавших пока не поступало.

Согласно имеющимся данным, причиной ЧП мог стать взрыв в одном из ангаров, где хранилась пиротехника. Затем огонь распространился на хранилище, где, возможно, были баллоны с бытовым газом.

Как заявил губернатор Бейрута Марван Аббуд, потеряна связь со многими пожарными, которые были задействованы в ликвидации огня после инцидента в порту.

По данным агентства "Интерфакс", в результате ЧП незначительные повреждения получило здание российского посольства в Бейруте. Как заявили в дипмиссии РФ, среди сотрудников пострадавших нет. Как пояснил пресс-атташе посольства Дмитрий Лебедев, в здании вылетели стекла.

Представитель дипмиссии пояснил, что его коллеги сейчас уже "занимаются выяснением судьбы россиян", которые потенциально могли находиться в районе взрывов. Пока в посольстве не располагают сведениями о погибших и пострадавших гражданах РФ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

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