|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
При взрыве в Бейруте погибли 10 человек
4.8.2020 20:31
Фото: censor.net
Агентство Reuters сообщает о десяти погибших при взрыве в Бейруте, тела которых доставили в госпитали города.
ЧП случилось в порту ливанской столицы, обстоятельства инцидента выясняются.
Точных сведений о числе пострадавших пока не поступало.
Согласно имеющимся данным, причиной ЧП мог стать взрыв в одном из ангаров, где хранилась пиротехника. Затем огонь распространился на хранилище, где, возможно, были баллоны с бытовым газом.
Как заявил губернатор Бейрута Марван Аббуд, потеряна связь со многими пожарными, которые были задействованы в ликвидации огня после инцидента в порту.
По данным агентства "Интерфакс", в результате ЧП незначительные повреждения получило здание российского посольства в Бейруте. Как заявили в дипмиссии РФ, среди сотрудников пострадавших нет. Как пояснил пресс-атташе посольства Дмитрий Лебедев, в здании вылетели стекла.
Представитель дипмиссии пояснил, что его коллеги сейчас уже "занимаются выяснением судьбы россиян", которые потенциально могли находиться в районе взрывов. Пока в посольстве не располагают сведениями о погибших и пострадавших гражданах РФ.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|