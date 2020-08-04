Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter При взрыве в Бейруте погибли 10 человек

4.8.2020 20:31

Фото: censor.net



Агентство Reuters сообщает о десяти погибших при взрыве в Бейруте, тела которых доставили в госпитали города.



ЧП случилось в порту ливанской столицы, обстоятельства инцидента выясняются.



Точных сведений о числе пострадавших пока не поступало.



Согласно имеющимся данным, причиной ЧП мог стать взрыв в одном из ангаров, где хранилась пиротехника. Затем огонь распространился на хранилище, где, возможно, были баллоны с бытовым газом.



Как заявил губернатор Бейрута Марван Аббуд, потеряна связь со многими пожарными, которые были задействованы в ликвидации огня после инцидента в порту.



По данным агентства "Интерфакс", в результате ЧП незначительные повреждения получило здание российского посольства в Бейруте. Как заявили в дипмиссии РФ, среди сотрудников пострадавших нет. Как пояснил пресс-атташе посольства Дмитрий Лебедев, в здании вылетели стекла.



Представитель дипмиссии пояснил, что его коллеги сейчас уже "занимаются выяснением судьбы россиян", которые потенциально могли находиться в районе взрывов. Пока в посольстве не располагают сведениями о погибших и пострадавших гражданах РФ.



Автор: Злата Богатова

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