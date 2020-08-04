Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Асмус прокомментировала предстоящую свадьбу Харламова

4.8.2020 22:05

Фото: informing.ru



Российская актриса Кристина Асмус предпочла отшутиться, отвечая на вопрос подписчика о скорой свадьбе Гарика Харламова.



На просьбу прокомментировать слухи о том, что ее супруг вновь сочетается браком в январе 2021 года она пояснила, что будет подружкой невесты. Вопрос о скорой свадьбе супруга был задан звезде в ее Instаgrаm.



В минувшем июне супруги объявили о расставании. Однако многочисленные поклонники пары вскоре заподозрили, что Харламов и Асмус в действительности не собираются разводиться после семи лет брака.



В частности, фанаты ссылались на YouTube-шоу, где участникам предлагается отправлять другим звездам провокационные сообщения либо совершать некие действия, способные вызвать отклик общественности. Поклонники предположили, что Харламов и Асмус, оказавшись в числе игроков, лишь выполняли очередное задание.



Ранее Харламов опроверг предположения о том, что расставание с Асмус представляет собой лишь шутку в рамках проекта Comment Out. В своем Instagram шоумен пояснил, что они действительно приняли решение о разводе.



Незадолго до этого ведущий программы Comment Out Владимир Маркони рассказал о том, что супруги объявили о расставании лишь в соответствии с заданием - их публикации в соцсетях на эту тему были совершенно одинаковыми. Как пояснил Маркони, тексты о предстоящем разводе писались "по карточке".



Не так давно известная американская актриса Кристина Риччи приняла решение расстаться с супругом после семи лет брака. Причиной развода звезды стало бытовое насилие, в связи с чем полиция запретила телепродюсеру Джеймсу Хердегену приближаться к жене.



Автор: Злата Богатова

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