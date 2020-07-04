|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Кристина Риччи разводится из-за домашнего насилия
4.7.2020 21:44
Фото: popcornnews.ru
Известная американская актриса Кристина Риччи приняла решение расстаться с супругом после семи лет брака.
Причиной развода звезды стало бытовое насилие, в связи с чем полиция запретила телепродюсеру Джеймсу Хердегену приближаться к жене.
Как сообщает US weekly, в конце июня 40-летней актрисе пришлось обратиться в полицию. Позвонив в полицейское управление Лос-Анджелеса, Кристина Риччи сообщила о том, что подвергается домашнему насилию.
Спустя несколько дней актриса смогла получить запретительный ордер, согласно которому у ее супруга нет права не только приближаться к ней, но и пытаться вступить в контакт другими способами.
Пара познакомилась в 2011 году, на съемках многосерийного фильма "Пэн Американ". Через два года актриса вышла замуж за продюсера, а спустя еще год у них родился сын. На протяжении семи лет брака супруги старались не афишировать свою личную жизнь. В результате создавалось впечатление, что семейство вполне счастливо.
Ранее стало известно о разводе, который инициировала Николь Янг, супруга рэп-исполнителя и продюсера Андре Ромелла Янга, ставшего всемирно известным как Доктор Дре (Dr. Dre). Пара, воспитавшая двух детей, провела вместе двадцать четыре года. Теперь же возникли некие "несовместимые различия", из-за которых их дальнейшая совместная жизнь не представляется возможной.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|