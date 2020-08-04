ИнтерНовости - новости в стране и мире
По всему миру коронавирусом заразились более 18 млн человек
По всему миру коронавирусом заразились более 18 млн человек
Трамп подверг критике отмену смертного приговора Царнаеву
Трамп подверг критике отмену смертного приговора Царнаеву
Россияне назвали основные причины увольнения с работы
Россияне назвали основные причины увольнения с работы
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Россияне назвали основные причины увольнения с работыРоссияне назвали основные причины увольнения с работы
В Бейруте число погибших при взрывах превысило 100В Бейруте число погибших при взрывах превысило 100
На границе России и Казахстана мигранты устроили стычку с правоохранителямиНа границе России и Казахстана мигранты устроили стычку с правоохранителями
Лукашенко: Беларусь и Россия находятся не в братских, а партнерских отношенияхЛукашенко: Беларусь и Россия находятся не в братских, а партнерских отношениях
При взрыве в Бейруте погибли 10 человекПри взрыве в Бейруте погибли 10 человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Ученые выяснили, что жуки-водолюбы способны убегать из желудка лягушки


4.8.2020 20:07
Ученые выяснили, что жуки-водолюбы способны убегать из желудка лягушкиФото: avatarko.ru

Жуки-водолюбы способны находить выход из желудка лягушки через два часа после того, как они были проглочены, установили японские исследователи.

Как выяснили ученые, насекомые пробирались через весь желудочно-кишечный тракт, оказываясь в результате на свободе.

Живыми и невредимыми покидали организм лягушки азиатские жуки-водолюбы, которые сумели создать оригинальную тактику спасения от хищников. Натуралисты из Японии установили, что насекомые убегали из желудка через кишечник хищника. Статья с выводами ученых появилась в журнале Current Biology.

Как сообщил один из авторов работы, доцент Университета Кобе (Япония) Синдзи Сугиура, подобное впервые было зафиксировано исследователями. Насекомые успешно покидали желудок хищника, проходя "через весь его желудочно-кишечный тракт". В ходе исследования также выяснилось, что амфибии стремятся как можно быстрее выбраться на свободу. Поэтому жуки способны влиять на процессы пищеварительной системы проглотившей их лягушки.

Сугиура вместе с коллегами вел наблюдения за жуками-водолюбами вида Regimbartia attenuata, обитающими на рисовых полях Японии.

Ранее ученые нашли штаммы натуральной оспы в останках викингов возрастом 1400 лет. Смертоносный вирус был распространен на территории Северной Европы еще за тысячу лет до начала крупных эпидемий, считают исследователи. В группу палеогенетиков и археологов входили американские, британские, германские, датские и российские ученые. Коллектив работал под руководством профессора Кембриджского университета Эске Виллерслева.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В России определен срок гибели коронавируса в водеВ России определен срок гибели коронавируса в воде
Премьера фильма «Цой» Алексея Учителя перенесена на осеньПремьера фильма «Цой» Алексея Учителя перенесена на осень
В Петербурге выясняют местонахождение ребенка погибшего рэпера КартрайтаВ Петербурге выясняют местонахождение ребенка погибшего рэпера Картрайта
Пропавших в США морпехов после аварии с машиной-амфибией признали погибшимиПропавших в США морпехов после аварии с машиной-амфибией признали погибшими
США намерены вывести из Германии около 12 тыс. военнослужащихСША намерены вывести из Германии около 12 тыс. военнослужащих

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru