Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые выяснили, что жуки-водолюбы способны убегать из желудка лягушки

4.8.2020 20:07

Фото: avatarko.ru



Жуки-водолюбы способны находить выход из желудка лягушки через два часа после того, как они были проглочены, установили японские исследователи.



Как выяснили ученые, насекомые пробирались через весь желудочно-кишечный тракт, оказываясь в результате на свободе.



Живыми и невредимыми покидали организм лягушки азиатские жуки-водолюбы, которые сумели создать оригинальную тактику спасения от хищников. Натуралисты из Японии установили, что насекомые убегали из желудка через кишечник хищника. Статья с выводами ученых появилась в журнале Current Biology.



Как сообщил один из авторов работы, доцент Университета Кобе (Япония) Синдзи Сугиура, подобное впервые было зафиксировано исследователями. Насекомые успешно покидали желудок хищника, проходя "через весь его желудочно-кишечный тракт". В ходе исследования также выяснилось, что амфибии стремятся как можно быстрее выбраться на свободу. Поэтому жуки способны влиять на процессы пищеварительной системы проглотившей их лягушки.



Сугиура вместе с коллегами вел наблюдения за жуками-водолюбами вида Regimbartia attenuata, обитающими на рисовых полях Японии.



Ранее ученые нашли штаммы натуральной оспы в останках викингов возрастом 1400 лет. Смертоносный вирус был распространен на территории Северной Европы еще за тысячу лет до начала крупных эпидемий, считают исследователи. В группу палеогенетиков и археологов входили американские, британские, германские, датские и российские ученые. Коллектив работал под руководством профессора Кембриджского университета Эске Виллерслева.



Автор: Злата Богатова

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