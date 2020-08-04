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Ученые выяснили, что жуки-водолюбы способны убегать из желудка лягушки
4.8.2020 20:07
Фото: avatarko.ru
Жуки-водолюбы способны находить выход из желудка лягушки через два часа после того, как они были проглочены, установили японские исследователи.
Как выяснили ученые, насекомые пробирались через весь желудочно-кишечный тракт, оказываясь в результате на свободе.
Живыми и невредимыми покидали организм лягушки азиатские жуки-водолюбы, которые сумели создать оригинальную тактику спасения от хищников. Натуралисты из Японии установили, что насекомые убегали из желудка через кишечник хищника. Статья с выводами ученых появилась в журнале Current Biology.
Как сообщил один из авторов работы, доцент Университета Кобе (Япония) Синдзи Сугиура, подобное впервые было зафиксировано исследователями. Насекомые успешно покидали желудок хищника, проходя "через весь его желудочно-кишечный тракт". В ходе исследования также выяснилось, что амфибии стремятся как можно быстрее выбраться на свободу. Поэтому жуки способны влиять на процессы пищеварительной системы проглотившей их лягушки.
Сугиура вместе с коллегами вел наблюдения за жуками-водолюбами вида Regimbartia attenuata, обитающими на рисовых полях Японии.
Ранее ученые нашли штаммы натуральной оспы в останках викингов возрастом 1400 лет. Смертоносный вирус был распространен на территории Северной Европы еще за тысячу лет до начала крупных эпидемий, считают исследователи. В группу палеогенетиков и археологов входили американские, британские, германские, датские и российские ученые. Коллектив работал под руководством профессора Кембриджского университета Эске Виллерслева.
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