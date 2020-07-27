Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В останках викингов возрастом 1400 лет нашли штаммы натуральной оспы

27.7.2020 20:42

Фото: livejournal.com



Вирус натуральной оспы был распространен на территории Северной Европы еще за тысячу лет до начала крупных эпидемий, установили ученые.



Отчет об исследовании, которое проводил международный коллектив специалистов, опубликован в журнале Science.



В группу палеогенетиков и археологов входили американские, британские, германские, датские и российские ученые. Коллектив работал под руководством профессора Кембриджского университета Эске Виллерслева. Исследователи выделили фрагменты генома вируса, который способен вызвать натуральную оспу, в останках викингов, которые жили в период от 1000 до 1400 лет на территории Северной Европы.



Выводы ученых о том, что оспа была распространена уже в раннее Средневековье, подтверждаются данными радиоуглеродного анализа, который помог установить возраст исследуемых костных останков.



Как пояснил один из авторов работы биолог Терри Джонс из Института вирусологии в берлинской клинике Шарите, ранее считалось, что оспу в Европу могли занести возвращавшиеся крестоносцы либо заболевание пришло туда при более поздних событиях. Теперь же стало очевидно, что все эти предположения нельзя считать верными, цитирует эксперта портал Eurekalert.



Натуральная оспа, являющаяся высокозаразной вирусной инфекцией, на сегодняшней день является побежденным заболеванием. Оспу удалось взять под контроль благодаря массовой вакцинации, которая была организована во второй половине прошлого века. В последний случай заражения натуральной оспой естественным путем фиксировали в 1977 году на территории Сомали.



По мнению ряда историков, оспа могла быть распространена еще до нашей эры. В частности, на это указывают упоминания в некоторых китайских хрониках, описывающих древние времена. Но каких-либо научных подтверждений этому пока еще найдено не было.



Ранее исследователи смогли выяснить, что неандертальцы были крайне чувствительны к болевым ощущениям.



Автор: Злата Богатова

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