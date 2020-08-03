Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В центре Киева неизвестный угрожает взорвать бомбу в отделении банка

3.8.2020 14:55

Фото: bbend.net



Правоохранительные органы столицы Украины ведут переговоры с мужчиной, который находится в помещении банка, заявил замглавы МВД страны Антон Геращенко.



ЧП случилось в бизнес-центре "Леонардо".



Войдя в отделение банка, расположенное в многоэтажном здании в самом центре Киева, мужчина заявил о том, что имеет при себе бомбу. По его словам, взрывное устройство находится в рюкзаке. В случае его гибели оно будет приведено в действие.



Сигнал в полицию Киева поступил от сотрудницы АО "Универсал Банк". Представительница отделения в бизнес-центре "Леонардо" рассказала о том, что мужчине на вид не более тридцати пяти лет. Сообщим банковским служащим о бомбе, он попросил их обратиться в полицию.



В настоящее время сотрудники правоохранительных органов уже ведут переговоры с террористом, пояснил в своем Facebook глава МВД Украины. По словам Антона Геращенко, киевская полиция объявила о начале спецоперации "Гром".



По данным Геращенко, все работники банка смогли покинуть помещение. В отделении, кроме неизвестного злоумышленника, сейчас остается лишь руководитель филиала, причем она сама отказалась выходить на улицу. Информации о требованиях мужчины с бомбой из официальных источников пока не поступало.



Ранее в Луцке обезвредили террориста, захватившего автобус с людьми. К счастью, обошлось без пострадавших. О злоумышленнике известно, что его имя Максим Кривош, в социальной сети он опубликовал свои требования к 24 представителям высших эшелонов киевского руководства. Президент Украины Владимир Зеленский, участвовавший в переговорах, даже опубликовал видеообращение, на чем настаивал захватчик.



Позже под Полтавой украинские силовики ликвидировали 32-летнего Романа Скрипника. Мужчина, в прошлом принимавший участие в боях на востоке страны, подозревался в угоне. Во время задержания он взял в заложники начальника угрозыска. Спустя некоторое время Скрипник отпустил полицейского и пустился в бега. Силовики застрелили его после новой попытки взять в заложники сотрудника правоохранительных органов.



Автор: Злата Богатова

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