|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В центре Киева неизвестный угрожает взорвать бомбу в отделении банка
3.8.2020 14:55
Фото: bbend.net
Правоохранительные органы столицы Украины ведут переговоры с мужчиной, который находится в помещении банка, заявил замглавы МВД страны Антон Геращенко.
ЧП случилось в бизнес-центре "Леонардо".
Войдя в отделение банка, расположенное в многоэтажном здании в самом центре Киева, мужчина заявил о том, что имеет при себе бомбу. По его словам, взрывное устройство находится в рюкзаке. В случае его гибели оно будет приведено в действие.
Сигнал в полицию Киева поступил от сотрудницы АО "Универсал Банк". Представительница отделения в бизнес-центре "Леонардо" рассказала о том, что мужчине на вид не более тридцати пяти лет. Сообщим банковским служащим о бомбе, он попросил их обратиться в полицию.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов уже ведут переговоры с террористом, пояснил в своем Facebook глава МВД Украины. По словам Антона Геращенко, киевская полиция объявила о начале спецоперации "Гром".
По данным Геращенко, все работники банка смогли покинуть помещение. В отделении, кроме неизвестного злоумышленника, сейчас остается лишь руководитель филиала, причем она сама отказалась выходить на улицу. Информации о требованиях мужчины с бомбой из официальных источников пока не поступало.
Ранее в Луцке обезвредили террориста, захватившего автобус с людьми. К счастью, обошлось без пострадавших. О злоумышленнике известно, что его имя Максим Кривош, в социальной сети он опубликовал свои требования к 24 представителям высших эшелонов киевского руководства. Президент Украины Владимир Зеленский, участвовавший в переговорах, даже опубликовал видеообращение, на чем настаивал захватчик.
Позже под Полтавой украинские силовики ликвидировали 32-летнего Романа Скрипника. Мужчина, в прошлом принимавший участие в боях на востоке страны, подозревался в угоне. Во время задержания он взял в заложники начальника угрозыска. Спустя некоторое время Скрипник отпустил полицейского и пустился в бега. Силовики застрелили его после новой попытки взять в заложники сотрудника правоохранительных органов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|