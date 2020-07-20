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В Луцке обезвредили террориста, захватившего автобус с людьми
23:29
Фото: bug.org.ua
В ходе штурма пассажирского автобуса произошел взрыв, передают украинские СМИ.
К счастью, обошлось без пострадавших. Все заложники к настоящему времени освобождены, за медицинской помощью никто из них не обращался.
В украинском Луцке задержали вооруженного мужчину, на протяжении более двенадцати часов удерживавшего около двадцати человек в заложниках. Инцидент ранее был квалифицирован как террористическая атака. К настоящему времени все заложники освобождены, нападавший сдался властям.
Ранее представители силовых структур уже установили личность захватчика. В прошлом он не раз был судим, а также проходил курс лечения в психиатрическом стационаре.
Вести переговоры террорист соглашался лишь по телефону. Во время одной из бесед с журналистами он заявил, что среди заложников есть ребенок и беременная женщина. Кроме того, он сообщил о раненом. Однако на призывы освободить хотя бы часть людей или передать им воду и пищу он отвечал резким отказом.
На брифинге, состоявшемся после окончания спецоперации в Луцке, глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал о сообщниках захватчика. По словам министра, задержаны уже несколько человек, у которых нашли патроны и взрывчатку. Аваков отметил, что один из подозреваемых находился в Харькове.
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