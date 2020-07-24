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В Полтавской области расширили район поисков подозреваемого в захвате заложника


24.7.2020 21:16
В Полтавской области расширили район поисков подозреваемого в захвате заложникаФото: bbend.net

Правоохранительные органы Полтавской области Украины увеличили охват территории, где продолжаются поиски 32-летнего Романа Скрипника.

Мужчина, в прошлом принимавший участие в боях на востоке страны, подозревается в угоне и захвате заложника.

Как заявил официальный представитель полиции Полтавской области Роман Гришин в эфире телеканала "Украина 24", вся местность, где может скрываться подозреваемый, окружена. Речь идет о полях и лесопосадках на территории Миргородского района. Правоохранительные органы приняли решение о расширении радиуса операции, отметил Гришин.

По словам полицейского, на поиски подозреваемого уже направлены все силы. До завершения операции местное население призывают "быть очень осторожными, не останавливаться по просьбе незнакомых людей". Гришин также предостерег жителей района от попыток самостоятельно задержать злоумышленника. Необходимо сразу же вызывать полицию, подчеркнул представитель МВД.

Ранее стало известно об одном пострадавшем полицейском. Во время ЧП на него совершил наезд Роман Скрипник. Силовика доставили к больницу с переломом правой стопы.

Инцидент произошел 23 июля, когда в Полтавской области 32-летний ранее судимый экс-участник гражданской войны в Донбассе Роман Скрипник взял в заложники  полицейского. Позже пленник был освобожден, а злоумышленник скрылся в лесах.

Ранее в украинском Луцке обезвредили террориста, захватившего автобус с людьми. В результате инцидента никто не пострадал.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 123

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