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Экс-телохранитель Джоли рассказал, как ей удалось соблазнить Питта


30.7.2020 12:50
Экс-телохранитель Джоли рассказал, как ей удалось соблазнить ПиттаФото: regnum.ru

Во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит" Анджелина Джоли постоянно флиртовала со своим партнером Брэдом Питтом.

Актриса все время поддразнивала коллегу, который в тот момент был официально женат на Дженнифер Энистон.

В своем интервью US Weekly бывший телохранитель Анджелины Джоли Марк Бехар рассказал, что не раз натыкался на пару, которая целовалась в трейлерах. Он даже помогал им обмениваться записками. Поэтому он ничуть не удивился, когда артисты объявили о свадьбе.

По словам Бехара, во время съемок Анджелина и Брэд вели себя как влюбленные школьники. Они беспрестанно "смеялись и флиртовали друг с другом". Выглядело это очень мило, признался бывший телохранитель актрисы.

Журналистам также удалось пообщаться и с другими очевидцами тех событий, участвовавших в 2005 году в создании фильма "Мистер и миссис Смит". По их словам, Джоли была настоящей искусительницей.

Как утверждает один из инсайдеров, когда снимали откровенную сцену, актриса даже отказалась от специального нижнего белья телесного оттенка. Тайком сняв этот костюм, Джоли просто "залезла к нему в постель голой". Участник съемочного процесса отметил, что это воспоминание было главным впечатлением у него и его коллег от работы над кинокартиной.

Ранее Брэд Питт, переживший крайне нервное расставание с Анджелиной Джоли, назвал развод с Дженнифер Энистон большой ошибкой.

Автор: Злата Богатова

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