Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Брэд Питт назвал развод с Дженнифер Энистон большой ошибкой

15:07

Фото: allya.ru



По словам артиста, расставшись много лет назад, бывшие супруги смогли сохранить дружеские отношения.



Как заявил Брэд Питт, развод с актрисой он считает одной из главных ошибок в жизни.



В интервью Mirror известный американский актер признался, что после свадьбы стал "скучным". Вместе с тем, Дженнифер Энистон, по его мнению, просто невероятная женщина, она "любящая и веселая". Сейчас они остались друзьями, и он очень ценит их отношения, они важны для него, сказал Брэд Питт.



Брэд Питт и Дженнифер Энистон узаконили свои отношения летом 2000 года. Брак продлился лишь несколько лет - после того, как актер увлекся своей коллегой Анджелиной Джоли, супруги расстались. Пара оформила развод осенью 2005 года.



На Джоли актер женился в 2014 году, став отцом для шести детей – трех приемных и трех биологических. Через два года, в 2016 году появились слухи о разладе в звездном семействе. По данным зарубежных СМИ, Джоли подала на развод из-за того, что ее муж слишком часто употреблял спиртное. Официально супруги развелись лишь в этом 2019 году. Вопросы, связанные с опекой над детьми, до сих пор еще окончательно не решен.



Вскоре после расставания с Джоли Питта начали замечать в компании Энистон. Учитывая, что встречи бывших супругов становятся все более частыми, поклонники даже начали поговаривать о вероятном воссоединении.



Автор: Злата Богатова

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