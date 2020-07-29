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ВОЗ: В Европе коронавирус все чаще обнаруживают у молодежи


29.7.2020 20:12
ВОЗ: В Европе коронавирус все чаще обнаруживают у молодежиФото: vk.com

В течение нескольких последних недель в Европе существенно возросла доля молодых людей среди тех, кто заразился новым коронавирусом.

Об этом сообщил руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По словам Ханса Клюге, выступившего в эфире ВВС, организация получает все больше данных о том, что коронавирус чаще выявляют среди представителей молодого поколения. Глава регионального бюро пояснил, что информация поступает от служб здравоохранения целого ряда государств.

В частности, на территории Нидерландов начал расти за последние несколько недель уровень заболеваемости COVID-19 среди молодежи. В Испании и Франции некоторые представители властей возлагают на молодых людей, пренебрегающими правилами социального дистанцирования и ношения масок, ответственность за увеличение темпов распространения коронавируса.

Ранее Соединенные Штаты обвинили Россию в дезинформации о пандемии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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