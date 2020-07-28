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США обвиняют Россию в дезинформации о пандемии коронавируса


09:56
США обвиняют Россию в дезинформации о пандемии коронавирусаФото: vk.com

Российские спецслужбы используют сайты на английском языке, чтобы распространять дезинформацию об эпидемии коронавируса в США.

Об этом сообщает агентство Associated Press (АР), цитируя источники из числа официальных лиц Соединенных Штатов.

Как отмечается в публикации, в прошлом эти сведения были засекреченными. Сейчас же ими можно поделиться, однако источники пожелали сохранить анонимность. Вместе с тем, информация должна быть обнародована для того, "чтобы поднять тревогу по поводу конкретных сайтов и разоблачить четкую связь этих сайтов с российской разведкой".

По данным агентства, речь идет о таких сайтах как InfoRos.ru, Infobrics.org и OneWorld.press. Именно они указывались в качестве главных рупоров российских разведслужб. При этом в качестве примера приводилось то, что за период с конца мая и до начала июля они успели распространить порядка полутора сотен статей, которые были посвящены борьбе с пандемией.

Источники подчеркивают, что в публикациях на этих сайтах якобы на фоне очернения Соединенных Штатов восхвалялась Россия.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 186

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