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США обвиняют Россию в дезинформации о пандемии коронавируса
09:56
Фото: vk.com
Российские спецслужбы используют сайты на английском языке, чтобы распространять дезинформацию об эпидемии коронавируса в США.
Об этом сообщает агентство Associated Press (АР), цитируя источники из числа официальных лиц Соединенных Штатов.
Как отмечается в публикации, в прошлом эти сведения были засекреченными. Сейчас же ими можно поделиться, однако источники пожелали сохранить анонимность. Вместе с тем, информация должна быть обнародована для того, "чтобы поднять тревогу по поводу конкретных сайтов и разоблачить четкую связь этих сайтов с российской разведкой".
По данным агентства, речь идет о таких сайтах как InfoRos.ru, Infobrics.org и OneWorld.press. Именно они указывались в качестве главных рупоров российских разведслужб. При этом в качестве примера приводилось то, что за период с конца мая и до начала июля они успели распространить порядка полутора сотен статей, которые были посвящены борьбе с пандемией.
Источники подчеркивают, что в публикациях на этих сайтах якобы на фоне очернения Соединенных Штатов восхвалялась Россия.
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