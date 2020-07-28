Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter США обвиняют Россию в дезинформации о пандемии коронавируса

09:56

Фото: vk.com



Российские спецслужбы используют сайты на английском языке, чтобы распространять дезинформацию об эпидемии коронавируса в США.



Об этом сообщает агентство Associated Press (АР), цитируя источники из числа официальных лиц Соединенных Штатов.



Как отмечается в публикации, в прошлом эти сведения были засекреченными. Сейчас же ими можно поделиться, однако источники пожелали сохранить анонимность. Вместе с тем, информация должна быть обнародована для того, "чтобы поднять тревогу по поводу конкретных сайтов и разоблачить четкую связь этих сайтов с российской разведкой".



По данным агентства, речь идет о таких сайтах как InfoRos.ru, Infobrics.org и OneWorld.press. Именно они указывались в качестве главных рупоров российских разведслужб. При этом в качестве примера приводилось то, что за период с конца мая и до начала июля они успели распространить порядка полутора сотен статей, которые были посвящены борьбе с пандемией.



Источники подчеркивают, что в публикациях на этих сайтах якобы на фоне очернения Соединенных Штатов восхвалялась Россия.



Автор: Злата Богатова

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