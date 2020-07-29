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В Дагестане погиб четырехлетний ребенок, выпавший из окна восьмого этажа


29.7.2020 11:23
В Дагестане погиб четырехлетний ребенок, выпавший из окна восьмого этажаФото: sledcom.ru

Следственные органы региона приступили к проверке по факту гибели четырехлетнего ребенка в городе Каспийске.

Как передает агентство "Интерфакс", трагедия произошла накануне, 28 июля.

О случившемся рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Дагестану Расул Темирбеков. Установлено, что ребенок получил смертельные травмы в результат падения с восьмого этажа.

В ходе начатой проверки выяснилось, что около 7:00 четырехлетний ребенок забрался на подоконник, оказавшись у приоткрытого окна. После того, как малыш упал с большой высоты, его сразу же доставили в больницу.

Несмотря на все усилия медиков, ребенок скончался от тяжелейших травм. После его гибели следователи приступили к проверке, по результатам которой позже примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Калужской области предъявили обвинение 26-летней женщине, годовалый сын которой погиб в результате падения из окна. В отношении жительницы города Обнинска возбудили уголовное дело по двум статьям. В ходе начатого разбирательства выяснилось, что в прошлом малыш уже неоднократно пытался залезать на подоконник.

Автор: Злата Богатова

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