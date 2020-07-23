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Под Калугой мать обвинили в гибели ребенка, выпавшего из окна


23.7.2020 00:12
Под Калугой мать обвинили в гибели ребенка, выпавшего из окнаФото: vk.com

В Калужской области предъявили обвинение 26-летней женщине, годовалый сын которой погиб в результате падения из окна. В отношении жительницы города Обнинска возбудили уголовное дело по двум статьям. Как пояснили в региональном СУ СКР, речь идет об оставлении в опасности и причинении смерти по неосторожности.

Трагедия случилась 18 апреля, когда годовалый ребенок погиб после падения с высоты восьмого этажа. В ходе начатого разбирательства выяснилось, что в прошлом малыш уже неоднократно пытался залезать на подоконник. В результате мать оказалась обвиняемой в гибели сына.

Согласно материалам уголовного дела, семья проживает в общежитии. Женщина покинула комнату, оставив без присмотра двух малолетних детей - дочь двух с половиной лет и ее годовалого брата. Младший ребенок снова смог забраться на подоконник, после чего открыл окно и упал вниз. Мальчик погиб на месте от полученных травм.

В ведомстве пояснили, что к настоящему времени уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направили в суд.

В начале минувшего мая на улице Талалихина в центре Москвы два малолетних брата погибли, выпав из окна квартиры, расположенной на одном из верхних этажей жилого дома. По данным СМИ, семья, проживавшая в Таганском районе российской столицы, была благополучной и обеспеченной. Дети были начинающими актерами, один из них даже успел сняться в клипе Басты.

Автор: Злата Богатова

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