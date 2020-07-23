|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Калугой мать обвинили в гибели ребенка, выпавшего из окна
23.7.2020 00:12
Фото: vk.com
В Калужской области предъявили обвинение 26-летней женщине, годовалый сын которой погиб в результате падения из окна. В отношении жительницы города Обнинска возбудили уголовное дело по двум статьям. Как пояснили в региональном СУ СКР, речь идет об оставлении в опасности и причинении смерти по неосторожности.
Трагедия случилась 18 апреля, когда годовалый ребенок погиб после падения с высоты восьмого этажа. В ходе начатого разбирательства выяснилось, что в прошлом малыш уже неоднократно пытался залезать на подоконник. В результате мать оказалась обвиняемой в гибели сына.
Согласно материалам уголовного дела, семья проживает в общежитии. Женщина покинула комнату, оставив без присмотра двух малолетних детей - дочь двух с половиной лет и ее годовалого брата. Младший ребенок снова смог забраться на подоконник, после чего открыл окно и упал вниз. Мальчик погиб на месте от полученных травм.
В ведомстве пояснили, что к настоящему времени уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направили в суд.
В начале минувшего мая на улице Талалихина в центре Москвы два малолетних брата погибли, выпав из окна квартиры, расположенной на одном из верхних этажей жилого дома. По данным СМИ, семья, проживавшая в Таганском районе российской столицы, была благополучной и обеспеченной. Дети были начинающими актерами, один из них даже успел сняться в клипе Басты.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|