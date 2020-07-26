Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Дегтярев рассказал о топоре и ножах, изъятых на митинге в Хабаровске

09:41

Фото: livelive.ru



Во время субботнего несанкционированного митинга правоохранителями были изъяты несколько ножей и топор, рассказал врио губернатора региона Михаил Дегтярев. Массовые акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который ранее был арестован, не прекращаются с 11 июля.



В ходе очередного несанкционированного мероприятия, проходившего в Хабаровске в прошлые выходные, у манифестантов изъяли несколько ножей и топор, сообщил врио главы региона Михаил Дегтярев. По словам чиновника, он с уважением относится к тем, кто участвует в акции в поддержку Сергея Фургала. Иметь свое мнение и выступать в защиту его однопартийца абсолютно нормально, подчеркнул Михаил Дегтярев.



Однако "лучше, если каждый будет работать на своем месте", и в качестве врио он намерен "продолжать те хорошие дела", которые ранее наметил Фургал . Дегтярев говорил на эту тему во время стрима в своем Instagram, призвав хабаровчан "беречь друг друга" и прекращать такого рода мероприятия.



Говоря о Сергее Фургале, которого сейчас обвиняют в причастности к заказным убийствам бизнесменов, врио губернатора ранее пояснял, что речь идет об его товарище и однопартийце. Подчеркнув, что "очень переживает за его судьбу", Дегтярев подчеркивал, что ЛДПР сейчас продолжает оказывать Фургалу поддержку и помощь.



Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в Хабаровске 9 июля, после чего он был доставлен в Москву. Днем позже столичный Басманный суд вынес решение об его аресте на срок до 9 сентября. Фургала обвиняют в покушении на убийство и организации убийств. Сам он продолжает решительно отвергать свою причастность к расправам над бизнесменами. По данным СМИ, Фургал просил адвокатов вызывать для него психиатра, если он выразит намерение взять на себя вменяемые преступления.



Автор: Злата Богатова

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