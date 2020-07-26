ИнтерНовости - новости в стране и мире
Юлия Липницкая опубликовала фото новорожденной дочери
Юлия Липницкая опубликовала фото новорожденной дочери
Путин обсудил с Зеленским урегулирование на Украине
Путин обсудил с Зеленским урегулирование на Украине
Ураган «Ханна» ослаб до тропического шторма
Ураган «Ханна» ослаб до тропического шторма
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Под Иркутском найден разбившийся год назад самолет Ан-2Под Иркутском найден разбившийся год назад самолет Ан-2
Дегтярев рассказал о топоре и ножах, изъятых на митинге в ХабаровскеДегтярев рассказал о топоре и ножах, изъятых на митинге в Хабаровске
Юлия Липницкая опубликовала фото новорожденной дочериЮлия Липницкая опубликовала фото новорожденной дочери
Судно с беженцами-рохинджа затонуло у берегов МалайзииСудно с беженцами-рохинджа затонуло у берегов Малайзии
В останках викингов возрастом 1400 лет нашли штаммы натуральной оспыВ останках викингов возрастом 1400 лет нашли штаммы натуральной оспы

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Дегтярев рассказал о топоре и ножах, изъятых на митинге в Хабаровске


09:41
Дегтярев рассказал о топоре и ножах, изъятых на митинге в ХабаровскеФото: livelive.ru

Во время субботнего несанкционированного митинга правоохранителями были изъяты несколько ножей и топор, рассказал врио губернатора региона Михаил Дегтярев. Массовые акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который ранее был арестован, не прекращаются с 11 июля.

В ходе очередного несанкционированного мероприятия, проходившего в Хабаровске в прошлые выходные, у манифестантов изъяли несколько ножей и топор, сообщил врио главы региона Михаил Дегтярев. По словам чиновника, он с уважением относится к тем, кто участвует в акции в поддержку Сергея Фургала. Иметь свое мнение и выступать в защиту его однопартийца абсолютно нормально, подчеркнул Михаил Дегтярев.

Однако "лучше, если каждый будет работать на своем месте", и в качестве врио он намерен "продолжать те хорошие дела", которые ранее наметил Фургал . Дегтярев говорил на эту тему во время стрима в своем Instagram, призвав хабаровчан "беречь друг друга" и прекращать такого рода мероприятия.

Говоря о Сергее Фургале, которого сейчас обвиняют в причастности к заказным убийствам бизнесменов, врио губернатора ранее пояснял, что речь идет об его товарище и однопартийце. Подчеркнув, что "очень переживает за его судьбу", Дегтярев подчеркивал, что ЛДПР сейчас продолжает оказывать Фургалу поддержку и помощь.

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в Хабаровске 9 июля, после чего он был доставлен в Москву. Днем позже столичный Басманный суд вынес решение об его аресте на срок до 9 сентября. Фургала обвиняют в покушении на убийство и организации убийств. Сам он продолжает решительно отвергать свою причастность к расправам над бизнесменами. По данным СМИ, Фургал просил адвокатов вызывать для него психиатра, если он выразит намерение взять на себя вменяемые преступления.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

В США число зараженных COVID-19 превысило 4 млнВ США число зараженных COVID-19 превысило 4 млн
Под Иркутском найден разбившийся год назад самолет Ан-2Под Иркутском найден разбившийся год назад самолет Ан-2
Назван формат школьного обучения с 1 сентября в РоссииНазван формат школьного обучения с 1 сентября в России
Путин обсудил с Зеленским урегулирование на УкраинеПутин обсудил с Зеленским урегулирование на Украине
Во Флориде один человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС СШАВо Флориде один человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС США

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru