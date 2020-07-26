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Дегтярев впервые встретился с участниками акции в поддержку Фургала


26.7.2020 20:19
Дегтярев впервые встретился с участниками акции в поддержку ФургалаФото: .readovka.ru

В Хабаровске врио главы региональной администрации Михаил Дегтярев встретился с участниками акций в поддержку своего предшественника.

Врио губернатора Хабаровского края призвал местных жителей к прекращению такого рода мероприятий, передает ТАСС.

Массовые акции в поддержку экс-губернатора необходимо прекратить, заявил собравшимся Михаил Дегтярев. Он в первый раз после своего назначения на пост врио главы Хабаровского края отправился на встречу с митингующими. Трансляция шла на странице Дегтярева в Instagram.

По словам Михаила Дегтярева, в Москве реагируют на происходящее в Хабаровском крае, поэтому и прислали в регион врио. Говоря о Сергее Фургале, которого сейчас обвиняют в причастности к заказным убийствам бизнесменов, врио губернатора пояснил, что речь идет об его товарище и однопартийце. Подчеркнув, что "очень переживает за его судьбу", он отметил, что ЛДПР сейчас продолжает оказывать Фургалу поддержку и помощь.

Однако регион не может оставаться без руководителя, и президентским указом именно он был назначен для того, чтобы местное правительство функционировало в нормальном режиме, чтобы "все работало, бюджет тратился на социальные нужды", - добавил Дегтярев во время встречи с участниками акции.

Накануне в Хабаровске остоялись сразу две несанкционированные акции в поддержку арестованному ранее экс-губернатору региона Сергею Фургалу.

Напомним, 20 июля глава РФ Владимир Путин назначил на пост врио губернатора Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Прибыв в регион, он уже приступил к кадровым перестановкам.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 154

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