|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Дегтярев впервые встретился с участниками акции в поддержку Фургала
26.7.2020 20:19
Фото: .readovka.ru
В Хабаровске врио главы региональной администрации Михаил Дегтярев встретился с участниками акций в поддержку своего предшественника.
Врио губернатора Хабаровского края призвал местных жителей к прекращению такого рода мероприятий, передает ТАСС.
Массовые акции в поддержку экс-губернатора необходимо прекратить, заявил собравшимся Михаил Дегтярев. Он в первый раз после своего назначения на пост врио главы Хабаровского края отправился на встречу с митингующими. Трансляция шла на странице Дегтярева в Instagram.
По словам Михаила Дегтярева, в Москве реагируют на происходящее в Хабаровском крае, поэтому и прислали в регион врио. Говоря о Сергее Фургале, которого сейчас обвиняют в причастности к заказным убийствам бизнесменов, врио губернатора пояснил, что речь идет об его товарище и однопартийце. Подчеркнув, что "очень переживает за его судьбу", он отметил, что ЛДПР сейчас продолжает оказывать Фургалу поддержку и помощь.
Однако регион не может оставаться без руководителя, и президентским указом именно он был назначен для того, чтобы местное правительство функционировало в нормальном режиме, чтобы "все работало, бюджет тратился на социальные нужды", - добавил Дегтярев во время встречи с участниками акции.
Накануне в Хабаровске остоялись сразу две несанкционированные акции в поддержку арестованному ранее экс-губернатору региона Сергею Фургалу.
Напомним, 20 июля глава РФ Владимир Путин назначил на пост врио губернатора Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Прибыв в регион, он уже приступил к кадровым перестановкам.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|