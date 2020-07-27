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Судно с беженцами-рохинджа затонуло у берегов Малайзии


27.7.2020 21:29
Судно с беженцами-рохинджа затонуло у берегов МалайзииФото: vk.com

Власти Малайзии сообщают о начале поисково-спасательной операции после крушения лодки с 24 беженцами-рохинджа.

Люди пропали без вести, когда после катастрофы пытались самостоятельно добраться до берега.

В Малайзию продолжают стремиться многие мусульманские беженцы-рохинджа. Во время очередной попытки приплыть туда на лодке, пропали без вести более двадцати человек, передает Sindonews.

Как информируют силы береговой охраны Малайзии, в лодке находилось двадцать пять человек. После крушения судна до материка смог добраться лишь один беженец.

Малайзийские власти уже направили в район ЧП два корабля, которые сейчас прочесывают место катастрофы. Кроме того, район затонувшего судна просматривают с самолета.

Ранее премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин заявил о том, что страна приостанавливает прием рохинджа, которые бегут из Мьянмы, по причине необходимости борьбы с коронавирусом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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