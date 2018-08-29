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ООН обвинила власти Мьянмы в геноциде, жертвами которого стали 10 тысяч мусульман рохинджа


29.8.2018 23:04
ООН обвинила власти Мьянмы в геноциде, жертвами которого стали 10 тысяч мусульман рохинджаФото: info-islam.ru

ООН обвинила руководство Мьянмы в геноциде, передает ТАСС. Жертвами трагических событий стали 10 тысяч мусульман, заявили представители международной организации.

Речь идет о представителях народности рохинджа. Около года назад за них заступился глава Чечни Рамзан Кадыров.

Руководство Мьянмы необходимо привлечь к ответственности за геноцид в отношении представителей народности рохинджа, которые являются мусульманами. Такой вывод сделали сотрудники миссии ООН, собиравшие сведения о соблюдении прав человека в этом государстве, расположенном в Юго-Востосной Азии.

Как указано в официальном докладе, согласно "консервативным" оценкам, в результате этнической чистки погибли не менее десяти тысяч человек, свыше семисот тысяч были вынуждены покинуть свои дома в поисках безопасности. По мнению ООН, ответственность за случившееся лежит на военном руководстве Мьянмы и де-факто главе страны, лауреате Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Кроме того, необходимо судить и администрацию соцсетей, особенно Facebook.

Напомним, около года назад в Москве прошла акция у здания посольства Мьянмы, участники которой собрались, чтобы поддержать представителей народа рохинджа. За день до этого стало известно о гибели по меньшей мере четырехсот человек в результат вооруженного противостояния силовиков и боевиков-рохинджа. Власти Мьянмы заявили о том, что рохинджа одновременно атаковали целый ряд постов полиции и армейских казарм на территории штата Ракхайн.

Позже в защиту рохинджа выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, заговоривший о геноциде мусульман в Мьянме. Называя виновников случившегося шайтанами, политик призывал их проклинать. Даже если официальная Москва будет оказывать виновным поддержку, он останется при своем мнении, подчеркивал Кадыров. Позже его заявление прокомментировал российский президент Владимир Путин.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

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