|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Во Вьетнаме зафиксирована вспышка более агрессивной формы коронавируса
27.7.2020 20:05
Фото: rollingstone.com
Власти Вьетнама объявили о том, что на территории страны была зафиксирована вспышка более агрессивной формы коронавируса.
Об этом сообщается на официальном портале правительства.
Как стало известно, в течение минувших выходных положительными оказались тесты на COVID-19 сразу у четырех жителей Дананга. Подобный прирост числа зараженных во Вьетнаме был зарегистрирован впервые за более чем три месяца.
По данным местных властей, двое из заболевших находятся в тяжелом состоянии. Пациентам требуется подключение к аппаратам ИВЛ.
Вьетнамские медики, изучив анализы пациентов, пришли к выводу, что речь идет о новом типе коронавируса. Специалисты считают, что эта форма более заразна и протекает тяжелее.
В Дананг уже направлены самые лучшие медики, администрация города начала предпринимать жесткие меры по сдерживанию инфекции. Ранее город уже прекратил принимать туристов - запрет объявлен на ближайшие две недели.
Ранее было названо заболевание, в 12 раз повышающее риск смерти при коронавирусе.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|