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Названо заболевание, в 12 раз повышающее риск смерти при коронавирусе
04:12
Фото: vk.com
Американские исследователи пришли к выводу, что заражение новой коронавирусной инфекцией способно существенно ухудшить здоровье людей, страдающих от сахарного диабета. По мнению специалистов, у них очень высокий риск развития тяжелых осложнений.
Исследование проводили ученые Калифорнийского университета (Сан Франциско), отчет о нем появился на медицинском портале MedicalXpress.
Как стало известно, диабетики, заразившиеся коронавирусом, в шесть раз чаще других пациентов нуждаются в госпитализации. Кроме того, у них в двенадцать раз выше вероятность летального исхода.
Для профилактики инфицирования COVID-19 эксперты советуют продолжать носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и чаще тщательно мыть руки.
Напомним, ранее в Португалии была создана маска, которая нейтрализует коронавирус.
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