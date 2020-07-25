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Гражданин Сингапура признался в работе на китайскую разведку в США


25.7.2020 13:15
Гражданин Сингапура признался в работе на китайскую разведку в СШАФото: prm.ua

Гражданин Сингапура Цзюнь Вэй Ео признал себя виновным в сотрудничестве с китайской разведкой, информирует Минюст Соединенных Штатов.

По данным американского ведомства, речь идет о деятельности в качестве незарегистрированного иностранного агента.

Как указано в сообщении на сайте американского Минюста, Цзюнь Вэй Ео, известный также под именем Диксон Ео, начал давать признательные показания. Сингапурец обвиняется в том, что он в США работал в качестве нелегального агента другой державы, не уведомив об этом предварительно генпрокурора.

Ранее в США на фоне продолжающегося ухудшения отношений с Пекином задержали исследовательницу из КНР, которая укрывалась в китайской дипмиссии в Сан-Франциско. Министерство юстиции Соединенных Штатов обвиняет 37-летнюю китаянку Тан Цзюань и еще троих ее соотечественниках в мошеннических действиях, связанных с получением американской визы осенью прошлого года, а также связях с военными.

Кроме того, несколько дней назад двум китайским гражданам было предъявлено обвинение в краже коммерческих секретов и мошеннических действиях. По данным Министерства юстиции Соединенных Штатов, представители КНР пытались незаконно получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, которые работают над созданием вакцины от нового коронавируса.

Автор: Злата Богатова

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