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Эксперт Минздрава сделал прогноз о ситуации с коронавирусом в России осенью
10:02
Фото: vk.com
Уровень заболеваемости COVID-19 в России после начала осени вполне может возрасти, допустил главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.
Вместе с тем, эксперт заявил, что не ожидает существенного прироста выявленных новых случаев, сообщает ТАСС.
В российском Министерстве здравоохранения сделали прогноз по обстановке с коронавирусом относительно осенних месяцев. Как пояснил эксперт отечественного ведомства Владимир Чуланов, прирост заболеваемости вполне вероятен, однако он не будет иметь столь значительных масштабов, как минувшей весной.
Врач-инфекционист также отметил, что правильнее рассуждать не о второй волне заболевания, а о возможном подъеме уровня заболеваемости во время сезонного повышения ОРЗ. Учитывая, что в это время начинают формироваться новые коллективы - школьные, студенческие, рабочие коллективы, речь идет об условиях, способствующих распространению воздушно-капельных инфекций, включая COVID-19, пояснил специалист.
По словам Чуланова, не стоит забывать о рекомендованных ранее мерах защиты, следует продолжать носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию, а также как можно тщательнее мыть руки и применять для их обработки антисептические средства.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о том, что смертность от коронавирусной инфекции в нашей стране составляет 1,62% от общего количества заболевших. По словам министра, уровень является одним из самых низких показателей в мире.
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