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В Луцке вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса


11:22
В Луцке вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобусаФото: bug.org.ua

Полиция и спецназ окружили автобус на Театральной площади украинского города Луцк, захваченный неизвестным злоумышленником, передает ТАСС.

Какие требования выдвигал нападавший, правоохранительные органы пока не сообщают.

Пресс-служба полиции области рассказала об инциденте в Facebook. Как стало известно, сообщение о ЧП, случившемся в самом центре города, поступило в оперативные службы сегодня утром. По предварительным данным, злоумышленник вооружен и имеет при себе взрывчатку.

Правоохранители пояснили, что в заложниках могли оказаться примерно двадцать человек. В региональной прессе сообщают, что автобус из Берестечко следовал в Красниловку.

Какие требования выдвигал нападавший, пока не уточняется. Сведений о его личности также не поступало.

Сейчас на Театральной площади можно увидеть полицейских и бойцов спецназа. Близлежащие улицы Луцка перекрыты до окончания операции. Судя по фото, которые появляются в местных СМИ, в автобусе выбиты несколько окон, а на оставшихся стеклах - пулевые отверстия.

Автор: Злата Богатова

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