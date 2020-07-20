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В Луцке вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса
11:22
Фото: bug.org.ua
Полиция и спецназ окружили автобус на Театральной площади украинского города Луцк, захваченный неизвестным злоумышленником, передает ТАСС.
Какие требования выдвигал нападавший, правоохранительные органы пока не сообщают.
Пресс-служба полиции области рассказала об инциденте в Facebook. Как стало известно, сообщение о ЧП, случившемся в самом центре города, поступило в оперативные службы сегодня утром. По предварительным данным, злоумышленник вооружен и имеет при себе взрывчатку.
Правоохранители пояснили, что в заложниках могли оказаться примерно двадцать человек. В региональной прессе сообщают, что автобус из Берестечко следовал в Красниловку.
Какие требования выдвигал нападавший, пока не уточняется. Сведений о его личности также не поступало.
Сейчас на Театральной площади можно увидеть полицейских и бойцов спецназа. Близлежащие улицы Луцка перекрыты до окончания операции. Судя по фото, которые появляются в местных СМИ, в автобусе выбиты несколько окон, а на оставшихся стеклах - пулевые отверстия.
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