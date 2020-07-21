Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Десятки суррогатных матерей и детей остались без средств к существованию после возбуждения уголовного дела

21.7.2020 23:15

Фото: vk.com



После того, как возбудили уголовное дело в отношении организаторов системы суррогатного материнства, десятки беременных женщин могут остаться без средств к существованию.



Речь идет о тех, кто вынашивает детей для биологических родителей, сообщает "Коммерсантъ".



ЧП случилось около месяца назад в Одинцове, где скончался ребенок, рожденный суррогатной матерью. В ходе начатого расследования выяснилось, что малыша намеревался усыновить филиппинский политик Фредениль Эрнаес Кастро. Других детей собирались забрать в свои семьи граждане Китая, но не смогли сначала из-за пандемии коронавируса, а потом всех малышей забрали органы опеки.



В материалах уголовного дела фигурируют одиннадцать детей, включая четверых четырехлетних малышей гендиректора "Росюрконсалтинг". Константин Свитнев, который, по версии следствия, может являться организатором преступной схемы, успел покинуть Россию и вылетел в Прагу.



Ранее суд арестовал или поместил под домашний арест восемь человек, в том числе, генерального директора "Европейского центра суррогатного материнства" (ЕЦСМ) Владислава Мельникова, троих акушеров и еще четырех специалистов. Все они оказались фигурантами дела о торговле людьми.



Отмечается, что этот сомнительный бизнес был создан еще в конце прошлого века, вскоре его поставили на поток. С участием ЕЦСМ и "Росюрконсалтинг" каждый год дети отправлялись в семьи из Аргентины, Китая, Соединенных Штатов и других стран, где подобнные схемы усыновления запрещены. Кроме того, в числе клиентов были и представители российской элиты, отмечает газета со ссылкой на собственные источники.



В настоящее время в десятках арендованных квартир остаются няни, присматривающие за младенцами, а также суррогатные матери, причем некоторые из них вот-вот родят, пояснил журналистам адвокат Игорь Трунов. В рамках уголовного дела банковские счета ЕЦСМ и "Росюрконсалтинга" были арестованы. В результате множество женщин остались без денег. Им больше не оплачивают жилье, не снабжают продуктами и лекарствами, они лишены врачебного наблюдения. При этом они не понимают, что делать с младенцами, вынашиваемых лишь ради денежного вознаграждения.



Напомним, в конце июня столичные правоохранители задержали гражданку КНР, которая находилась в квартире в Останкинском районе Москвы вместе с пятью грудными детьми. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Как стало известно позже, младенцы возраста от шести дней до полугода были рождены суррогатными матерями для родителей из других стран.



Автор: Злата Богатова

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