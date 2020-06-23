ИнтерНовости - новости в стране и мире
30-летняя чемпионка мира по стрельбе скончалась после родов
30-летняя чемпионка мира по стрельбе скончалась после родов
Созданная в России вакцина защитит от коронавируса на два года
Созданная в России вакцина защитит от коронавируса на два года
Forbes назвал лучшие вузы России
Forbes назвал лучшие вузы России
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Москве задержана китаянка, находившаяся в квартире с пятью младенцамиВ Москве задержана китаянка, находившаяся в квартире с пятью младенцами
Семьям с детьми до 16 лет в июле выплатят по 10 тыс. рублейСемьям с детьми до 16 лет в июле выплатят по 10 тыс. рублей
Роскачество выявило в курином филе антибиотики и хлорРоскачество выявило в курином филе антибиотики и хлор
Forbes назвал лучшие вузы РоссииForbes назвал лучшие вузы России
В Мексике 15 человек стали жертвами столкновенийВ Мексике 15 человек стали жертвами столкновений

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Москве задержана китаянка, находившаяся в квартире с пятью младенцами


00:08
В Москве задержана китаянка, находившаяся в квартире с пятью младенцамиФото: kam24.ru

Столичные правоохранители задержали гражданку КНР, которая находилась в квартире в Останкинском районе Москвы вместе с пятью грудными детьми.

По факту случившегося ранее уже возбудили уголовное дело, передает ТАСС.

ЧП случилось на северо-востоке Москвы, где в одной из квартир полицейские обнаружили пять младенцев возраста от шести дней до полугода. Вместе с младенцами там находилась гражданка Китая, которую сейчас доставили в отделение полиции для допроса.

По данным СКР, из квартиры жилого дома на Аргуновской улице детей направили в медицинское учреждение. Внешне все малыши выглядят здоровыми.

После предварительной проверки следственными органами было принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 127.1 УК РФ "Торговля людьми", отметили в ведомстве.

Со ссылкой на собственные источники ТАСС сообщает о том, что младенцы являются суррогатными детьми, которые были выношены для передачи будущим родителям - китайским гражданам. В квартире полицейские нашли документы, оформленные на русском и китайском языках, где указано, что каждый ребенок появился на свет в результате ЭКО, а также договоры о суррогатном материнстве.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

В Петербурге вынесли приговор участникам террористического сообщества «Сеть»В Петербурге вынесли приговор участникам террористического сообщества «Сеть»
В Белоруссии задержан претендент на пост президента экс-банкир БабарикоВ Белоруссии задержан претендент на пост президента экс-банкир Бабарико
Датчане не хотят тестироваться на коронавирусДатчане не хотят тестироваться на коронавирус
На Аляске убрали культовый автобус, притягивавший туристов-экстремаловНа Аляске убрали культовый автобус, притягивавший туристов-экстремалов
В США в нескольких штатах зафиксирован резкий прирост случаев COVID-19В США в нескольких штатах зафиксирован резкий прирост случаев COVID-19

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru