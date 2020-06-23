Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве задержана китаянка, находившаяся в квартире с пятью младенцами

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Фото: kam24.ru



Столичные правоохранители задержали гражданку КНР, которая находилась в квартире в Останкинском районе Москвы вместе с пятью грудными детьми.



По факту случившегося ранее уже возбудили уголовное дело, передает ТАСС.



ЧП случилось на северо-востоке Москвы, где в одной из квартир полицейские обнаружили пять младенцев возраста от шести дней до полугода. Вместе с младенцами там находилась гражданка Китая, которую сейчас доставили в отделение полиции для допроса.



По данным СКР, из квартиры жилого дома на Аргуновской улице детей направили в медицинское учреждение. Внешне все малыши выглядят здоровыми.



После предварительной проверки следственными органами было принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 127.1 УК РФ "Торговля людьми", отметили в ведомстве.



Со ссылкой на собственные источники ТАСС сообщает о том, что младенцы являются суррогатными детьми, которые были выношены для передачи будущим родителям - китайским гражданам. В квартире полицейские нашли документы, оформленные на русском и китайском языках, где указано, что каждый ребенок появился на свет в результате ЭКО, а также договоры о суррогатном материнстве.



Автор: Злата Богатова

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