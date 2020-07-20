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Женская сеть myJulia.ru
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Джессика Бил и Джастин Тимберлейк вновь стали родителями
02:03
Фото: suburbanjunglegroup.com
Во второй раз стали родителями известный американский исполнитель Джастин Тимберлейк и его жена актриса Джессика Бил.
Супругам удалось не привлекать внимание к беременности по причине режима самоизоляции, объявленного из-за пандемии коронавирса.
Как сообщает Daily Mail, в последний раз пара появлялась на официальных мероприятиях лишь в минувшем марте. После этого супруги решили на время карантина уехать в свой дом, который находится в штате Монтана.
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк впервые стали родителями в апреле 2015 года, когда на свет появился их сын Сайлас.
О звездном романе пресса начала писать в 2007 году, но спустя четыре года Бил и Тимберлейк решили выдержать паузу в отношениях. Но в октябре 2012-го влюбленные не только воссоединились, но и сыграли свадьбу.
Ранее появились сведения о том, что российская артистка Пелагея запретила Ивану Телегину видеться с дочерью Таисией. Как заявила адвокат хоккеиста Марианна Мировая, спортсмен был готов подписать все соглашения, однако исполнительница внезапно подала иск о взыскании с него алиментов.
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