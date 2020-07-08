|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Пелагея запретила Телегину общаться с ребенком
02:18
Фото: smi2.net
Российская артистка Пелагея запретила Ивану Телегину видеться с дочерью Таисией, сообщила журналистам адвокат хоккеиста Марианна Мировая. По ее словам, спортсмен был готов подписать все соглашения, однако исполнительница внезапно подала иск о взыскании с него алиментов.
Юрист пояснила, что Иван Телегин узнал о действиях супруги из СМИ. Марианна Мировая добавила, что незадолго до этого они со спортсменом уже успели согласовать ряд соглашений, в частности, об алиментах.
По словам адвоката, хоккеист был готов на воспитание дочери Таисии отдавать одну четвертую от своего заработка, и сумма достаточно большая. Мировая пояснила, что в согласованных документов не было каких-либо отказов и обозначения твердых сумм, пишет KP.Ru.
Ранее представители Телегина воздерживались от комментариев по поводу развода, т.к. надеялись разрешить все спорные моменты в ходе переговоров.
В СМИ появились сообщения о том, что хоккеист, когда обращался в суд с иском о разделе имущества, не упомянул квартиру, которая была куплена в период совместной жизни с Пелагеей. Кроме того, в заявлении не было речи о дорогостоящей иномарке, приобретенной с продажи машины певицы.
Брак продолжался около четырех лет. Разлад в звездном семействе начался после романа на стороне, который позволил себе хоккеист. Ранее пресса писала о том, что Телегин в прошлом ради Пелагеи оставил стриптизершу Евгению Ноур, которая подарила ему сына. Артистка эту информацию опровергала. По словам Пелагеи, ее избранник ушел от жены по обоюдному согласию супругов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|