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Путин назначил врио главы Хабаровского края депутата от ЛДПР Дегтярева


20.7.2020 22:26
Путин назначил врио главы Хабаровского края депутата от ЛДПР ДегтяреваФото: divanews.ru

Глава Российской Федерации Владимир Путин предложил стать врио главы Хабаровского края депутату Государственной думы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву.

Президент при этом отметил, что речь идет об одном из крупнейших субъектов страны с мощным промышленным потенциалом и самобытной культурой.

По словам Владимира Путина, работа на этом посту требует "полной отдачи, сил, демонстрации всех ваших навыков, способностей и талантов". Президент РФ говорил об этом во время встречи, состоявшейся в формате видеоконференции.

Глава РФ отметил хорошую подготовку Михаила Дегтярева, наличие у него образования и политического опыта. В ответ парламентарий выразил согласие и готовность сразу же направиться в Хабаровский край.

Как информирует пресс-служба Кремля, Сергей Фургал, ранее занимавший пост главы краевой администрации, был снят с должности по причине утраты доверия. Президент РФ тем же указом назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в Хабаровске 9 июля, после чего он был доставлен в Москву. Днем позже столичный Басманный суд вынес решение об его аресте на срок до 9 сентября. Фургала обвиняют в покушении на убийство и организации убийств. Сам он продолжает решительно отвергать свою причастность к расправам над бизнесменами.

После ареста Фургала в регионе прошли массовые акции, которые не были согласованы предварительно с местными властями. Поддержку хабаровчанам также выразили во Владивостоке.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 142

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