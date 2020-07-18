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На Дальнем Востоке вновь начались митинги в поддержку Фургала


11:09
На Дальнем Востоке вновь начались митинги в поддержку ФургалаФото: report.ge

Сегодня, 19 июля, на центральные улицы снова вышли жители Хабаровска, а также Комсомольска-на-Амуре и Владивостока, пишут российские СМИ.

Участники массовых акций выступают в поддержку губернатора Сергея Фургала. Ранее он был арестован по обвинению в причастности к заказным убийствам бизнесменов.

Как передает "Интерфакс", в воскресенье в Хабаровске вновь организовали митинг на площади имени Ленина перед зданием краевого правительства. Мероприятие, которое не было согласовано с властями, несмотря на жаркую погоду, началось в полдень (5:00 по Москве).

Подобная несанкционированная акция прошла и в Комсомольске-на-Амуре, а также во Владивостоке, где демонстранты собрались возле памятника Борцам за власть Советов. Развернули принесенные с собой плакаты, митингующие выкрикивают лозунги в поддержку жителей соседнего региона и их губернаторов.

Правительство Приморья в своем официальном телеграм-канале ранее информировало о мероприятиях по дезинфекции, которые предполагается провести в этой части города. Демонстранты собрались на площади, где в эти дни организована сельскохозяйственная ярмарка. Сотрудники полиции, используя громкую связь, продолжают информировать участников акций об ответственности за несанкционированные митинги.

Накануне сразу две массовые несанкционированные акции в поддержку Сергея Фургала прошли в Хабаровске. Митинги также проводились в других городах региона.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 144

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