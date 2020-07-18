|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В центре Лондона подрались армяне и азербайджанцы
18.7.2020 19:22
Фото: vk.com
Граждане Азербайджана и Армении устроили массовую потасовку в самом центре столицы Великобритании. Как передает ВВС со ссылкой на собственный источник, драка началась после акции, которую организовало британское отделение молодежного союза армянской партии "Дашнакцутюн".
Акция, организованная "против агрессии Азербайджана в отношении Армении", проходила на одной из улиц Кенсингтона. Одновременно на другой улице начали собираться участники другого мероприятия, которые принесли с собой флаги Азербайджана и фото соотечественников, погибших на границе.
Второе мероприятие, отмечается в сообщении, проводила азербайджанская диаспора в Лондоне. В результате протестующие, оказавшись рядом, начали массовую потасовку.
Позднее стороны начали обвинять друг друга в начале драки. Инцидент окончился без вмешательства правоохранителей. После потасовки акции еще некоторое время продолжались без каких-либо эксцессов.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Евразийского межправительственного совета заявил о том, что решать армяно-азербайджанскую проблему необходимо исключительно мирным путем.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|